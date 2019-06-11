Son Dakika Haberleri: Macron ve Trump'un diktiği ağaç kurudu
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Macron ve Trump'un diktiği ağaç kurudu

7 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği ağaç kurudu.

Macron ve Trump'un diktiği ağaç kurudu, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği ağaç kurudu.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron ve Trump'ın geçen yıl Beyaz Sarayı'n bahçesine diktiği ve iki liderin arasındaki dostluğu simgelediği belirtilen ağaç kurudu.
Macron, bu ağacı geçen yıl nisan ayında ABD'ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında Trump'a hediye etmişti. İki lider, eşleriyle kameraların karşısına geçerek ağacı beraber dikmişti.
Haberlerde, 1. Dünya Savaşı sırasında 2 bin Amerikalı askerin hayatını kaybettiği Fransa'nın kuzeyindeki bir ormandan getirilen bu ağacın, dikildikten kısa bir süre sonra karantinaya alınmak üzere yerinden söküldüğü ve tekrar dikilmesi beklenen bu ağacın dikilmediği bildirildi.
Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gerard Araud, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'ye ithal edilen canlıların karantinaya alınmasının zorunlu olduğunu ve söz konusu ağacın daha sonra tekrar dikileceğini belirtmişti.
Ağacın karantinaya alındığı sırada kuruduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 12:31 Kaynak: AA
Beyaz Saray, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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