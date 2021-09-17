Macron, verdikleri istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinde verdikleri istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü ileri sürdü.

Macron, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında konuştu.

"(Geçen yıl yapılan zirvede) Açık şekilde istikrar ve barış mesajı vermek istedik. Sonuçlar elde ettiğimizi tespit ediyorum. Doğu Akdeniz'de tansiyon düştü ve (Güney Kıbrıs Rum yönetiminin) münhasır ekonomik bölgesi için somut sonuçlar elde ettik." ifadesini kullanan Macron, GKRY'ye desteğini yineledi.

Macron, bugünkü görüşmelerin Akdeniz'deki jeopolitik durumun dikkatle izlenmeye devam etmeleri gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Zirvede Libya'yı ele aldıklarını ve 12 Kasım'da zirve düzenleneceğini ifade eden Macron, mevcut jeopolitik konjonktürde ekonomik, iklim, teknoloji, strateji ve askeri alanlarda Avrupa'nın egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.