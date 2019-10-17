Son Dakika Haberleri: Macron yeni Brexit anlaşmasından memnun
Son Dakika Güncel Macron yeni Brexit anlaşmasından memnun

Macron yeni Brexit anlaşmasından memnun

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ile varılan yeni Brexit anlaşmasına ilişkin, "Bu durumda müzakerelerin olumlu sonuçlanmasından ancak memnuniyet duyabiliriz ama makul düzeyde temkinli olunmalı." dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ile varılan yeni Brexit anlaşmasına ilişkin, "Bu durumda müzakerelerin olumlu sonuçlanmasından ancak memnuniyet duyabiliriz ama makul düzeyde temkinli olunmalı." dedi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nden önce açıklama yapan Macron, yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşmasının üzerinde uzlaşı sağlanmasının AB ve İngiltere açısından olumlu göründüğünü ve bundan sonraki adımların atılması gerektiğini belirtti.

Macron, "Bu durumda müzakerelerin olumlu sonuçlanmasından ancak memnuniyet duyabiliriz ama makul düzeyde temkinli olunmalı." ifadesini kullandı.

AB ve İngiltere, yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasıyla tartışmalı tedbir maddesinin kaldırıldığını ve Birleşik Krallık üzerindeki Brüksel'in kontrolünün sona erdiğini belirtmişti.

AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den "düzenli şekilde ayrılmasını" sağlayacak anlaşma üzerinde uzlaşı sağlandığı bilgisini paylaşarak, "Yeni düzenlemelere göre, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırın engellenmesi, Ada ekonomisinin korunması ve AB tek pazarının bütünlüğünün korunması sağlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin, Avrupa Parlamentosunun (AP) ve İngiliz Parlamentosunun onayı gerekiyor.

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:47 Kaynak: AA
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AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı
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