Macron, yeni dönemin son 5 yılın devamı olmayacağını söyledi - Son Dakika
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Macron, yeni dönemin son 5 yılın devamı olmayacağını söyledi

25.04.2022 00:05
Macron, yeni dönemin son 5 yılın devamı olmayacağını söyledi

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yeni dönemin son 5 yılın devamı olmayacağını, gelecek yılların kolay olmayacağını ancak gelecek nesiller için tarihi yeniden yazacaklarını belirtti.

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yeni dönemin son 5 yılın devamı olmayacağını, gelecek yılların kolay olmayacağını ancak gelecek nesiller için tarihi yeniden yazacaklarını belirtti.

Macron, seçimin ikinci turu sandık çıkış anketlerinin açıklamasının ardından Eyfel Kulesi'nin önündeki meydanda destekçileriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Macron, kendisine güvenen Fransızlara teşekkür etti.

Seçimdeki aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verenlerin hayal kırıklığı yaşadığını bildiğini ifade eden Macron, "Çok sayıda vatandaşın aşırı sağa karşı durmak için bana oy verdiğini biliyorum. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Macron, aşırı sağın "öfkesine" çözüm ve yanıt bulmaları gerektiğini söyledi.

Fransa'yı "büyük iklim ulusu" yapmak istediğini belirten Macron, gelecek yılların kolay olmayacağını ancak gelecek nesiller için tarihi yeniden yazacaklarını kaydetti.

Emmanuel Macron, bu yeni dönemin sona eren son 5 yılın devamı olmayacağını dile getirdi.

Sandık çıkış anketlerine göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen de düzenlediği basın toplantısında Fransa ve Fransızlar için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Seçimde elde ettiği oy oranını "zafer" olarak değerlendiren Le Pen, haziran ayında düzenlenecek genel seçim için mücadele edeceklerini kaydetti.

Le Pen, Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin Fransa'yı "yok edeceğini" savundu.

Öte yandan seçimin ilk turunda yüzde 21,95'lik oyla elenen aşırı solcu Jean-Luc Melenchon da Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilememesinin Fransız halkının "birliği" için iyi haber olduğunu belirtti.

Melenchon, Macron'un "5. Cumhuriyet" olarak adlandırılan dönemde aldığı oy bakımından "en kötü" şekilde seçilen cumhurbaşkanı olduğunu savundu.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron, oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, yeni dönemin son 5 yılın devamı olmayacağını söyledi - Son Dakika


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