Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu protesto etmek için gösteri düzenlendi. Eyleme sarı yelekliler de katıldı.

Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi

Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama
İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderiyor İran, Yunanistan'a Kasım Süleymani açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi Ruhani, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Ukrayna'dan özür diledi

Son Dakika Haberleri
21:27 KADIKÖY'DE 6 KATLI BİNADA GAZLI ŞÖMİNEDEN YANGIN ÇIKTI : 2 YARALI - Son Dakika
21:26 Akşener: "Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz" - Son Dakika
21:26 3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu (2) - Son Dakika
21:24 Jandarma teker izlerinden hayvan hırsızına ulaştı - Son Dakika
21:23 ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "En büyük zorluk İran" - Son Dakika
21:21 Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Son Dakika
21:03 Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 21:31:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]