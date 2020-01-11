Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi (3) - Son Dakika

Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi (3)

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu protesto etmek için gösteri düzenlendi. Eyleme sarı yelekliler de katıldı.

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Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi (3)

Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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