Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi (3) - Son Dakika

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Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi (3)
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu protesto etmek için gösteri düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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