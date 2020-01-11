Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi (4) - Son Dakika

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Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi (4)
18 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu protesto etmek için gösteri düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:23 Kaynak: AA
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