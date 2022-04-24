Macron, Yüzde 58,2 Oyla Yeniden Fransa Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika
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Macron, Yüzde 58,2 Oyla Yeniden Fransa Cumhurbaşkanı Seçildi

24.04.2022 22:02
Macron, Yüzde 58,2 Oyla Yeniden Fransa Cumhurbaşkanı Seçildi

Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunda yüzde 58,2 oy alan Emmanuel Macron yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda yüzde 58,2 oy alan Emmanuel Macron yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa'da bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda Emmanuel Macron yüzde 58,2 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Macron'un milliyetçi rakibi Marine Le Pen ise yüzde 41,8'de kaldı. Seçimin resmi sonuçları Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak. 10 Nisan'da yapılan ilk tur seçimlerde Macron ve Le Pen en yüksek oyu alan iki aday olarak bugünkü seçime girmişlerdi.

Macron, yeniden seçilen üçüncü Fransız cumhurbaşkanı oldu. Daha önce, 1981-1995 yılları arasında François Mitterrand ve 1995- 2007 yılları arası Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Macron, Yüzde 58,2 Oyla Yeniden Fransa Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika


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