Son Dakika Haberleri: Macrumors: Apple, Farklı Batarya Sahip İphone'ları Tamir Etmeye Başlayacak

Macrumors: Apple, Farklı Batarya Sahip İphone'ları Tamir Etmeye Başlayacak

1 saat önce

– ABD merkezli teknoloji devi Apple, müşterilerin Apple ürünleriyle ilgili problemlerin danışmanlığı için hizmet veren Genius Bar ve teknik servislerinde, iPhone tamiri işlemlerinde Apple ürünü olmayan bataryaya sahip akıllı telefonları da kabul edecek.

Macrumors: Apple, Farklı Batarya Sahip İphone'ları Tamir Etmeye Başlayacak, System.String[]
– ABD merkezli teknoloji devi Apple, müşterilerin Apple ürünleriyle ilgili problemlerin danışmanlığı için hizmet veren Genius Bar ve teknik servislerinde, iPhone tamiri işlemlerinde Apple ürünü olmayan bataryaya sahip akıllı telefonları da kabul edecek.

Apple'ın teknik servis kuralları kapsamında, bir iPhone bataryasının Apple ürünü olmayan bir batarya ile değiştirilmesi durumunda, Genius Bar söz konusu müşteriye hizmet vermeyi reddediyordu. MacRumors'da yer alan habere göre, Apple mühendisleri artık bir iPhone'un bataryası Apple'a ait olsun veya olmasın, söz konusu ürünün ekranı, ana işlem kartı, mikrofonu ve diğer parçalarını tamir edecek. Söz konusu iddialara göre ayrıca Apple, söz konusu bataryaları herhangi bir ücret farkı olmadan Apple bataryası ile değiştirecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:56 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Söz, Apple, Ekonomi
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