Maçta adına tezahürat yapılmayınca "Hepsini öldüreceğim" sözleriyle 239 yıl hapsi istenen Nuri Ergin'den şaşırtan itiraf! - Son Dakika
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Maçta adına tezahürat yapılmayınca "Hepsini öldüreceğim" sözleriyle 239 yıl hapsi istenen Nuri Ergin'den şaşırtan itiraf!

04.07.2022 14:08

3 yıl önce Karagümrük Spor ile Erzurumspor arasında yapılan futbol karşılaşmasındaki 'tezahürat' tartışmasından sonra işlenen suikaste ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a düzenlenen silahlı saldırı gerekçesiyle 239 yıl hapis cezası istenen Nuri Ergin, "Suç örgütü lideriyim, doğru. Cezalandırılmamı talep ediyorum" dedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, 'Nurişler' olarak anılan suç örgütünün lideri Nuri Ergin ve tutuklu bazı sanıklar SEGBİS'le, bazıları ise cezaevinden getirilerek katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"SAVCIMIZIN HAZIRLADIĞI İDDİANAME DEĞİL İFTİRANAMEDİR"

Galericilik yaptığını belirten Nuri Ergin, "Bize bu iftiraları atanları rabbime havale ediyorum. Sayın savcımızın hazırladığı iddianame değil iftiranamedir. Ben çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim doğru. Benim dayım babamı 10 el ateş ederek öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Bu davada şikayetçi olanlar dayımın yakınlarıdır. İftira atıyorlar. Buradaki sanıkların hiçbirinin benimle ve benim grubumla ilgisi yok. Vurulan şahıslar ile de benim en yakın alakam yok. Ben bu adamları tanımam etmem. Bu kadar insanın üzerine iftira atılıyor. Benim şimdiye kadar işlediğim cinayetlerden, suçlardan yaptığım şeylerin hiçbirinde ablamın, annemin yani ailemdeki kadınların hiçbirinin bunlarla alakası da yoktur" dedi.

NESLİHAN ECİM: BİZDE KADINLAR BÖYLE OLAYLARIN İÇERİSİNE GİRMEZ

Nuri Ergin'in kardeşi, tutuklu sanık Neslihan Ecim, "Ben ev hanımıyım. Benim 2 çocuğum ve 2 torunum var. Ben o semtte doğdum orada büyüdüm. Bizi herkes tanır. 1.5 yıldır tutukluyum. 35 senedir ev hanımıyım. Ömrümde ilk defa mahkemeye çıktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bizde kadınlar böyle olayların içerisine girmez" diye konuştu. Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin ise, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu dosya komple yanlış hazırlanmış. Menfaatime kazandığım 1 TL yoktur. İyilik yaptım başıma bunlar geldi" dedi.

"BİZ SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİLİZ"

Nuri Ergin'in kardeşi Soner Ergin, "Ben 45 yaşımdayım ve 13 yıldır hapisteyim. Nuri ağabeyim nasıl ki 26 yıldır çocuklarını görmüyorsa ben de 17 yıldır çocuklarımı toplamda 7 defa gördüm. Evet, biz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Ben 13 aydır tutukluyum ama tutuklu kaldığım süreleri göz önüne aldığımda bu bana çok basit geldi. Ben örgüt yöneticisi filan da değilim" dedi.

Nuri Ergin: Çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim, cezalandırılmamı talep ediyorum

"CEZALANDIRILMAMI TALEP EDİYORUM"

Duruşmada Nuri Ergin, "Cezalandırılmamı talep ediyorum. Oradakilerin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ediyorum. Benim oğlumun tek suçu benim oğlum olmasıdır. Evladımı evladına kavuşturun" diye konuştu.

7 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada savcısı mütalaasında, Neslihan Ecim, Şaban Behçet Ecim, Vedat Ecim, Yüksel Turan, Soner Ergin, Atilla Cankurt, Ramazan Elçiboğa'nın tahliyesini diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Ramazan Elçiboğa, Neslihan Ecim, Şaban Behçet Ecim, Soner Ergin, Vedat Ecim, Yüksel Turan ve Atilla Cankurt'un savunmalarını alınmış olması ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Firari 4 sanık için yakalama emirlerinin devamına karar verilirken 16 sanığın tutukluluğuna hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışı silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yaşar Ecim'e karşı düzenlenen suikastın altında bir futbol müsabakasında yapılan tezahüratın yer aldığı belirtildi. 2019 yılında Erzurum spor Kulübü ile yapılan futbol müsabakasında Erzurumspor taraftarları "Nuri Ergin" diye tezahüratta bulundu. Ancak, Karagümrük Spor Kulübü taraftarı bu tezahüratı yapmadı. Olayın ardından örgüt lideri Nuri Ergin cezaevine yasadışı yollarla soktuğu telefon ile birilerini arayarak "Ben ömrümü Karagümrük' e verdim, bu kadar ceza yattım, Erzurumlular "Nuriş" diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" diyerek spor kulübü başkanı Yaşar Ecim ve kulübün yönetimindeki kişileri tehdit etti. Olayın ardından ise suikast gerçekleştirildi. Sanık Nuri Ergin hakkında Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, 2 kez olası kastla yaralama ve 16 ayrı suçtan toplamda 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

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Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Nuri Ergin, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maçta adına tezahürat yapılmayınca 'Hepsini öldüreceğim' sözleriyle 239 yıl hapsi istenen Nuri Ergin'den şaşırtan itiraf! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maçta adına tezahürat yapılmayınca "Hepsini öldüreceğim" sözleriyle 239 yıl hapsi istenen Nuri Ergin'den şaşırtan itiraf! - Son Dakika
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