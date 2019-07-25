Son Dakika Haberleri: Maçta başına darbe aldı, hayatını kaybetti!
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Maçta başına darbe aldı, hayatını kaybetti!

2 gün önce

Rus boksör Maksim Dadaşev, cuma günü ABD'nin Maryland eyaletindeki Oxon Hill bölgesinde düzenlenen hafif orta siklet boks maçında kafasına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdi.

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Rus boksör Maksim Dadaşev, cuma günü ABD'nin Maryland eyaletindeki Oxon Hill bölgesinde düzenlenen hafif orta siklet boks maçında kafasına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdi.

Porto Ricolu rakibi Subriel Matias ile yaptığı maçın ardından soyunma odasında beyin kanaması geçiren 28 yaşındaki Dadaşev, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Rusya Boks Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, beyninde ödem bulunduğu için 5 gündür hastanede tedavi gören Dadaşev'in kurtarılamadığı belirtildi.

Rusya Boks Federasyonu Genel Sekreteri Umar Kremlev, federasyonun Dadaşev'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatacağını söyledi.

"Olanlar hakkında gerçeği bilmemiz gerekiyor. Bir tür ihmalin olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanan Kremlev, federasyonun Dadaşev'in ailesine maddi destek vereceğini belirtti.

Dadaşev, geçtiğimiz yıl hafif orta siklette eski dünya şampiyonları Darleys Perez ve Antonio DeMarco'yu yendikten sonra yükselen bir yıldız olarak görülmüştü. Cuma günü yapılan maçtan önce Dadaşev 13 maçtan 11'ini nakavtla kazanmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 
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