Son Dakika Haberleri: Maçta başörtüsü açılan bayan futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu
Son Dakika Güncel Maçta başörtüsü açılan bayan futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu

Maçta başörtüsü açılan bayan futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu

1 saat önce

Maçta başörtüsü açılan bayan futbolcunun etrafında rakip sporcular çember olduÜrdün, (DHA)- Ürdün'de bir futbol maçı sırasında başörtüsü açılan bayan futbolcunun yanına rakip sporcular gelerek başörtüsünü düzeltmesi için etrafında çember oluşturdu.

Maçta başörtüsü açılan bayan futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu

Ürdün, (DHA)- Ürdün'de bir futbol maçı sırasında başörtüsü açılan bayan futbolcunun yanına rakip sporcular gelerek başörtüsünü düzeltmesi için etrafında çember oluşturdu. Sosyal medyada defalarca paylaşılan video sonrasında saçı gözüken kadını korumaya çalışan sporcular büyük takdir topladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde WAFF Kadınlar Kulüp Şampiyonası turnuvası sırasında oynanan Shabab al Ordon ve Arap Ortodoks Kulübü maçında meydana geldi. Ürdün, Filistin, Bahreyn, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katıldığı turnuvada Ürdün'de oynanan mücadelede bir kadın sporcunun pozisyon sırasında başörtüsü açıldı. Pozisyon sırasında hafif bir sakatlık da yaşayan kadının etrafında hemen rakip sporcular çember oldu. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla saçı gözüken sporcuyu korumaya alan rakip sporculardan övgüyle bahsedildi.

Maçta başörtüsü açılan bayan futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu

Ürdün, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağmur Sarıoğlu Rusya'da 207 metreden bungee jumping yaptı
Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbeye inceleme Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz Noah Hutchinson, Galatasaraylı futbolcuları ipe dizdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:06:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçta başörtüsü açılan bayan futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]