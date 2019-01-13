Maçta Bir Anda Yere Yığıldı
43 dakika önce
- Maçta bir anda yere yığıldıARTVİN - Artvin'de amatör ligde oynanan karşılaşmada bir oyuncu yere yığıldı.
- Maçta bir anda yere yığıldı
ARTVİN - Artvin
'de amatör ligde oynanan karşılaşmada bir oyuncu yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede astım teşhisi konulan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Artvin Amatör Ligi'nde bugün Ardanuçspor ve Borçka
Hudutspor karşılaşmasında bir oyuncu yere yığıldı. Ardanuçspor'un 3-1 önde olduğu karşılaşmanın 81. dakikasında Gürkan Avcı
bir anda yere düştü. Avcı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Avcı Borçka Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Avcı'ya astım teşhisi konulurken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Oyuncunun ziyaretine giden Artvin Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sadettin Dağ, sezonun bu ilk maçı olduğunu belirterek, "Bir sporcumuz fenalık geçirerek yere yığıldı. Sporcumuzun astım rahatsızlığı varmış. Bunu kulübümüze bildirmedi. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:01 Kaynak: İHA
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