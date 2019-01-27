Maçta Fenalaşan Kaleci Korkuttu
45 dakika önce
- Maçta fenalaşan kaleci korkuttuBALIKESİR - Balıkesir Körfez Amatör Lig'de Adaspor ile Edremit Belediyespor arasında gerçekleşen karşılaşmada, Adaspor'un kalecisi Kazım İlkbahar, kas kasılması sonucunda fenalaşarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Maçta fenalaşan kaleci korkuttu
BALIKESİR - Balıkesir Körfez
Amatör Lig'de Adaspor ile Edremit Belediyespor
arasında gerçekleşen karşılaşmada, Adaspor'un kalecisi Kazım İlkbahar, kas kasılması sonucunda fenalaşarak Edremit Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Şehit Hamdibey
Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi yeşil-sarılı ekip 4-0 kazanarak, ligin bitimine haftalar kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.
Çekişmeli geçen ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka
'nın da şeref tribününden izlediği karşılaşmanın 90. dakikasında, Adaspor'un 26 yaşındaki kalecisi Kazım İlkbahar bir anda yere düşerek fenalaştı. Hemen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç sporcunun önce kalp krizi geçirdiği tahmin edildi.
Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sporcunun kas kasılması nedeniyle rahatsızlandığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Deplasmanda Sivasspor Engelini Geçemedi: 1-1
Ozan Kabak'ın Oynadığı Stuttgart, Bayern Münih'e 4-1 Yenildi
Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti
Emre Aşık'ı, FETÖ'ye Üye Olduğu İçin İhbar Ettiği Söylenen Yağmur Aşık, Çileden Çıktı