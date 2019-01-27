Son Dakika Haberleri: Maçta Fenalaşan Kaleci Korkuttu

Maçta Fenalaşan Kaleci Korkuttu

45 dakika önce

- Maçta fenalaşan kaleci korkuttuBALIKESİR - Balıkesir Körfez Amatör Lig'de Adaspor ile Edremit Belediyespor arasında gerçekleşen karşılaşmada, Adaspor'un kalecisi Kazım İlkbahar, kas kasılması sonucunda fenalaşarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Maçta fenalaşan kaleci korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir Körfez Amatör Lig'de Adaspor ile Edremit Belediyespor arasında gerçekleşen karşılaşmada, Adaspor'un kalecisi Kazım İlkbahar, kas kasılması sonucunda fenalaşarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şehit Hamdibey Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi yeşil-sarılı ekip 4-0 kazanarak, ligin bitimine haftalar kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.
Çekişmeli geçen ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın da şeref tribününden izlediği karşılaşmanın 90. dakikasında, Adaspor'un 26 yaşındaki kalecisi Kazım İlkbahar bir anda yere düşerek fenalaştı. Hemen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç sporcunun önce kalp krizi geçirdiği tahmin edildi.
Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sporcunun kas kasılması nedeniyle rahatsızlandığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Edremit Devlet Hastanesi, Edremit, Spor
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