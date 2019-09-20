Maçta güreşçinin saçını kesen hakem görevden uzaklaştırıldı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) liseler arası maçta bir oyuncunun maç öncesi saçlarını kestiren hakem Alan Maloney görevden uzaklaştırıldı.
Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) liseler arası maçta bir oyuncunun maç öncesi saçlarını kestiren hakem Alan Maloney görevden uzaklaştırıldı.
Genç güreşçi Andrew Johnson, aralık ayında yaşanan olayda maçı kazanmasına rağmen gözyaşlarını tutamamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:45
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