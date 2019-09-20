Son Dakika Haberleri: Maçta güreşçinin saçını kesen hakem görevden uzaklaştırıldı
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Maçta güreşçinin saçını kesen hakem görevden uzaklaştırıldı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) liseler arası maçta bir oyuncunun maç öncesi saçlarını kestiren hakem Alan Maloney görevden uzaklaştırıldı.

Maçta güreşçinin saçını kesen hakem görevden uzaklaştırıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) liseler arası maçta bir oyuncunun maç öncesi saçlarını kestiren hakem Alan Maloney görevden uzaklaştırıldı.


Genç güreşçi Andrew Johnson, aralık ayında yaşanan olayda maçı kazanmasına rağmen gözyaşlarını tutamamıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Andrew Johnson, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:45 
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