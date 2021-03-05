Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi - Son Dakika

Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi

05.03.2021 15:31
Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi, System.String[]

Oyuncu Amine Gülşe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün akşam oynanan maçta sakatlanan eşi Mesut Özil'e "Daha güçlü şekilde geri dönecek" diyerek destek oldu.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlanarak oyuna devam edememişti. 1-1 sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ayağındaki iç ve dış yan bağlarda kısmi yırtıklar oluştuğu açıklanmıştı.

"ALLAH'IN İZNİYLE İYİ OLACAK"

2019 yılında dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile hayatını birleştiren ve kız bebek dünyaya getiren oyuncu Amine Gülşe ise bu süreçte eşine destek oluyor. Özil'in sakatlanmasının ardından birçok mesaj alan oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Tüm arayan soran geçmiş olsun dileklerini yollayan herkese teşekkür ederim. Allah'ın izniyle iyi olacak ve daha güçlü geri dönecek inşallah. Amin" dedi.

Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi

"SAHAYA ÇIKABİLMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Sakatlığı hakkında Instagram hesabından bilgi veren Mesut Özil ise "Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi
Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi
Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den ilk açıklama: En kısa zamanda dönmek için elimden geleni yapacağım
Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi

Amine Gülşe, Fenerbahçe, Mesut Özil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi - Son Dakika Magazin


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