Son Dakika Haberleri: Maçta sürpriz evlenme teklifi
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Maçta sürpriz evlenme teklifi

6 saat önce

Tekirdağspor ile Çengelköyspor maçında hakemin başlama düdüğünün hemen öncesinde sahada futbolcuların açtığı sürpriz pankart herkesi hayrete düşürdü.

Maçta sürpriz evlenme teklifi, System.String[]

Tekirdağ spor ile Çengelköyspor maçında hakemin başlama düdüğünün hemen öncesinde sahada futbolcuların açtığı sürpriz pankart herkesi hayrete düşürdü.


Bölgesel Amatör Ligi 11. Grubun 8. haftasında Tekirdağspor ile Çengelköyspor karşılaştı. Tekirdağspor ile Çengelköyspor arasında oynan futbol maçı öncesinde Tekirdağspor futbolcusu Bektaş Berk, Kız arkadaşı Aysel Erdal için arkadaşlarıyla birlikte bir sürpriz gerçekleştirdi.


Başlama düdüğü öncesinde sürpriz evlilik teklifi


Futbolcu Bektaş Berk, arkadaşlarıyla açtığı 'Benimle Evlenir Misin?' pankartıyla çim sahada tribünlere kadar yürüyerek, kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Aysel Erdal ise Erkek Arkadaşı Bektaş Berk'e 'Evet' cevabını vermesiyle spor taraftarları da bu ana eşlik ederek, çifti uzun süre alkışladı.


"Beni çok duygulandırdı"


Sahada evlilik teklifi alan Aysel Erdal, "Tekirdağspor yönetimine ve Bektaş'a da ayrıca çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdı. Hiç beklemiyordum. Hatta herkes kameraya çekti. Ben fark etmedim bile. Bizim tam 10 yıl arkadaşlık geçmişimiz var" diye konuştu. Daha sonra hakemin düdüğü ile başlayan Tekirdağspor ile Çengelköyspor'un maçı 0-0 sona erdi. - TEKİRDAĞ

Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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