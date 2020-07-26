Maçtan sonra olay! Cüneyt Çakır için ambulans çağrıldı

Süper Lig'in son haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Kayserispor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılıların gelecek sezon Süper Lig'e devam edebilmesi için bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılması gerekiyordu. Mücadele Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi ve bu sonucun ardından Kayserispor, Süper Lig'e veda eden 3 takımdan birisi oldu.

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından statta olaylar çıktı. Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 kaybeden Kayserisporlu oyuncular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdiler.

ARAYA POLİSLER GİRDİ

90 dakikanın sona ermesiyle birlikte Kayserispor küme düştü. Hakemler ve futbolcular sahayı terk ederken, kısa süre sonra Kayserili oyuncular soyunma odasından çıkarak hakem odasına yöneldiler. Futbolcular Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterirken, tecrübeli hakemin üzerine yürüdüler. Araya polisler girdi ve Cüneyt Çakır için ambulans çağrıldı. (Fanatik)