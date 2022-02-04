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MADA ADASI SAKİNLERİNİN DONAN GÖLDE ZORLU YOLCULUĞU - Son Dakika

MADA ADASI SAKİNLERİNİN DONAN GÖLDE ZORLU YOLCULUĞU

04.02.2022 16:04

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı, 45 haneli Mada Adası'nda yaşayanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için donan Beyşehir Gölü'nde, 10 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını sopalarla kırıp, kayıklarla ilerliyor.

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı, 45 haneli Mada Adası'nda yaşayanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için donan Beyşehir Gölü'nde, 10 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını sopalarla kırıp, kayıklarla ilerliyor.

Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada'da, 45 hanede 200'e yakın kişi yaşıyor. Adaya ulaşım ise her ailedeki kayıklarla sağlanıyor. Ada sakinleri, ihtiyaçlarını karşılamak için 1 haftadır donan gölde kayıklarla zorlu yolculuk yapıyor. 20 dakika süren yolculukta bir kişi motorlu kayığı sürerken diğeri de elindeki sopa ile gölde oluşan 10 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını kırıyor. Mutfak ihtiyaçlarını Şarkikaraağaç'taki market ve pazardan temin eden ada sakinleri, 700 metre kayıkla ilerleyip, kıyıya ulaşıyor. Kayıkla yolculuk yapan Süleyman Yuvalı, şeker hastası olduğunu belirtti. Göldeki buzu kırarak kayıkla kıyıya geldiğini aktaran Yuvalı, ilçedeki eczaneden ilaç ve yiyecek aldığını söyledi.

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Beyşehir Gölü, Mada Adası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MADA ADASI SAKİNLERİNİN DONAN GÖLDE ZORLU YOLCULUĞU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MADA ADASI SAKİNLERİNİN DONAN GÖLDE ZORLU YOLCULUĞU - Son Dakika
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