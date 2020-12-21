Mada Adası ve Kızıldağ Milli Parkı hayran bırakıyor - Son Dakika

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Mada Adası ve Kızıldağ Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Şarkikaraağaç ilçesi bünyesinde barındırdığı doğal güzelliklerle ilgi çekiyor. Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliğini taşıyan Mada Adası da ilçe sınırlarında yer alıyor. Her mevsim görülmesi gereken yerlerden biri olan Mada Adası'na yalnızca kayıklarla ulaşılabiliyor.