Madagaskar, açık artırmayla satılan prenses elbisesini teslim aldı - Son Dakika

Madagaskar, açık artırmayla satılan prenses elbisesini teslim aldı

24.12.2020 00:33
Madagaskar, açık artırmayla satılan prenses elbisesini teslim aldı, System.String[]

İngiltere'de açık artırmayla satılan Madagaskar'ın son Kraliçesi III. Ranavalona'nın teyzesi ve siyasi danışmanı Prenses Ramisindrazana'ya ait elbise ve kraliyet ailesine ait eşyalar, Madagaskar'a getirildi.

İngiltere'de açık artırmayla satılan Madagaskar'ın son Kraliçesi III. Ranavalona'nın teyzesi ve siyasi danışmanı Prenses Ramisindrazana'ya ait elbise ve kraliyet ailesine ait eşyalar, Madagaskar'a getirildi.

Londra'da 8 Aralık'ta açık artırmaya çıkan ve Madagaskar tarafından satın alınan prenses elbisesi ile mektup, gazete ve evraklardan oluşan kraliyet dönemine ait 250 parça, Turizm Bakanı Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo tarafından teslim alındı.

Başkent Antananarivo'daki Kraliçe Sarayı'nda (Rovan'i Madagasikara) düzenlenen teslim töreninde konuşan Andriatongarivo, gelecek nesillerde kimlik bilincini oluşturmak adına yurt dışındaki kültürel mirasın ülkeye getirilmesinin önemine dikkati çekti.

Prenses Ramisindrazana'ya ait inci ve süslemelerle kaplı bordo kadife elbise ile mektup, gazete, kartpostal ve evraklardan oluşan kraliyet dönemine ait 250 parça, Londra'daki açık artırmayla 47 bin 500 avroya Madagaskar'a satılmıştı.

Bir çatı katında tesadüfen bulunmuştu

Elbise ve kraliyet ailesine ait kişisel eşyaların bulunduğu sandık, İngiltere'nin Surrey kentinde bir çatı katında tesadüfen bulunmuştu.

Bu eşyaların, Kraliçe III. Ranavalona'nın yanında çalışan İrlandalı Clara Herbert tarafından saklandığı ortaya çıkmıştı.

Eşyaların bulunduğu sandık, Herbert'in akrabaları tarafından evden taşınırken fark edilmişti.

Daha önce Kraliçe III. Ranavalona'ya ait bir taç da 5 Kasım'da Fransa tarafından iade edilmişti.

Kraliçe III. Ranavalona, Fransız sömürgesine girmeden önce Merina Hanedanlığında hüküm sürmüş son kraliçe olarak biliniyor.

Madagaskar, 1897-1958 arasında Fransız sömürgesi altındaydı.

Madagaskar, İngiltere, Prenses, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madagaskar, açık artırmayla satılan prenses elbisesini teslim aldı - Son Dakika


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