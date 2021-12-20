Madagaskar açıklarında gemi battı: 17 ölü, 68 kayıp - Son Dakika

Madagaskar'ın kuzeydoğu kıyılarında bir kargo gemisinin batması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'ın kuzeydoğu kıyılarında 130 yasa dışı yolcu taşıyan kargo gemisi battı. Olayda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Madagaskar Denizcilik ve Nehir Liman Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından 45 kişinin sağ kurtarıldığı belirtildi. Ajans, Francia adlı kargo gemisinin erken saatlerde Doğu Mananara Kuzey bölgesindeki Antanambe şehrinden Soanierana Ivongo Limanı'na doğru yola çıktığını aktardı.

Denizcilik ve Nehir Limanı Ajansı Genel Müdürü Jean Edmond Randrianantenenaina yaptığı açıklamada, geminin kargo gemisi olarak kayıtlı olduğu için yolcu taşımaya yetkili olmadığını ve Antanambe'nin resmi bir liman olmadığını ifade ederek, "Geminin gövdesindeki bir deliğin batmasına neden olduğuna inanılıyor" dedi.

"Toplayabildiğimiz bilgilere göre makine dairesini su bastı ve suyun yükselmesi ile tüm motorlar su altında kaldı" diyen Randrianantenenaina, "Sonra gemi batmaya başladı. Suyun ne zaman yükselmeye başladığını tam olarak bilmiyoruz ama müdahalelerimiz sabah 09.00 gibi başladı" dedi.

Randrianantenenaina, donanmaya ve denizcilik teşkilatına ait 3 teknenin hala kayıp olanları aramaya devam ettiğini açıkladı. - ANTANANARIVO