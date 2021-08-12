Üye Girişi
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina tüm bakanları görevden aldı - Son Dakika

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina tüm bakanları görevden aldı

12.08.2021 21:25
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina tüm bakanları görevden aldı, System.String[]

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kendisini hedef alan ancak engellenen suikast ve darbe planının ortaya çıkmasının ardından tüm bakanların görevine son verdi.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kendisini hedef alan ancak engellenen suikast ve darbe planının ortaya çıkmasının ardından tüm bakanların görevine son verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Rajoelina ve Başbakan Christian Ntsay'in ortak yazılı açıklamasında, kabinedeki tüm bakanların görevine son verildiği bildirildi.

Kamuoyunda, Başbakan Ntsay'in yerini korumasına ilişkin, Rajoelina'nın duyduğu güveni bir kez daha gösterdiği yorumları yapıldı.

Yeni bakanların hafta başından önce belli olması bekleniyor.

Kabine değişikliğine, Rajoelina'yı hedef alan ve ülkenin bir numaralı gündem maddesini oluşturan "Apollo 21" isimli suikast ve darbe planı gerekçe gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, 20 Temmuz'da ortaya çıkan suikast girişimine ilişkin ilk kez 9 Ağustos'ta konuşmuş ve bunun arkasında Fransa'nın olabileceğine işaret etmişti.

Suikast planına ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 6 kişi arasında 2 emekli Fransız askerinin olması ve söz konusu askerlerden emekli albay Paul Rafanoharana'nın suikast planının beyni olduğunun ortaya çıkması ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Tutuklananlar arasında Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya yakın isimler ve üst düzey askerlerin de yer alması, olayın boyutunu gözler önüne sermişti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, Apollo 21'in sadece suikast planı olmadığını, aynı zamanda yönetimin de ele geçirilmek istendiğini doğrulamıştı.

Apollo 21 suikast planı

Madagaskar'da 20 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "devletin güvenliğini tehlikeye atmak ve cumhurbaşkanını öldürmek için komplo kurmak"la suçlanan 2'si emekli Fransız askeri 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Akabinde süren gözaltı dalgasında 21'den fazla kişi sorgulanmış ve söz konusu emekli Fransız askerler de dahil 11 kişi tutuklanmıştı.

"Apollo 21" ismi verilen suikast planında, aralarında Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın da bulunduğu 5 devlet görevlisinin "ortadan kaldırılması" ve yönetime el konulmasının amaçlandığı ortaya çıkmıştı.

Madagaskar basınına göre, suikast planının beyni olan Rafanoharana'nın bu plan için Madagascar Oil Genel Direktörü ABD'li Russel Kelly'den 10 milyon avro istediği tespit edilmişti.

Rafanoharana'nın evinde 4 valize yerleştirilmiş 225 bin avro ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.

Haiti Cumhurbaşkanı Moise suikastıyla benzer noktalar

Ele geçirilen belgelere göre, suikast hazırlığı, Madagaskarlı üst düzey askerler tarafından görevlendirilen, Afrika'da istikrarı bozmaya yönelik askeri eylemlere aşina 15 kişilik bir komando grubunun ülkeye gelmesiyle başlayacaktı.

Kamuoyunda yapılan yorumlarda, olayın planlanma şeklinin şaşırtıcı şekilde 7 Temmuz'daki Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastına benzediğine işaret edilmişti.

Ülkenin bağımsızlık günü olan 26 Haziran'da Jandarma Genel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın sağ kolu Richard Ravalomanana'ya yapılması planlanan suikastın engellendiği de duyurulmuştu.

Emekli Fransız askerlerin adı ilk kez geçiyor

Madagaskar'da 2009'da yapılan askeri darbe sırasında muhalefet lideri olan 47 yaşındaki Rajoelina, 2014'e kadar sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Rajoelina, Aralık 2018'deki seçimden zaferle çıkarak 2019'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Eski Fransız sömürgesi olan, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana siyasi istikrarsızlık ve darbeler yaşasa da ilk kez emekli Fransız askerlerin ismi böyle bir olayda geçiyor.

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'da 26 bin Fransız vatandaşı yaşıyor.

cumhurbaşkanı, Madagaskar, Suikast, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina tüm bakanları görevden aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi 21:19 AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu 21:03 Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir 20:38 Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir
ABD'den sonra Almanya'dan da 20:20 ABD'den sonra Almanya'dan da "Afganistan'ı terk edin" çağrısı yapıldı St. Johnstone, Galatasaray karşısında skoru eşitledi! Canlı anlatım 19:39 St. Johnstone, Galatasaray karşısında skoru eşitledi! Canlı anlatım 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın 19:17 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın
Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı 18:01 Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi 17:14 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Trabzonspor, seri penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi Trabzonspor, seri penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi         
21:44
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu         
21:06
Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi         
20:54
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi         
20:31
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi         
19:57
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
17:51
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı         
16:23
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 21:54:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina tüm bakanları görevden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement