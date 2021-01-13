Madagaskar'da 1,5 milyona yakın kişi açlık sınırında - Son Dakika

Dünya Gıda Programı (WFP), Madagaskar'ın güneyinde 1,5 milyona yakın kişinin acilen gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

WFP'nin yayınladığı raporda, 3 yılı aşkın süren kuraklığın tarımı olumsuz etkilediği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da piyasayı ve halkın faaliyetlerini yavaşlattığı, bu nedenle de ülkenin güneyinde 1,5 milyona yakın kişinin gıda sıkıntısı yaşadığı ve bu sayının artmaya devam ettiği belirtildi.

Bu krizden en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna ve bu çocukların yiyecek bulmak için okulu bırakmak zorunda kaldığına dikkatin çekildiği raporda, 4 çocuktan 3'ünün sokaklarda dilendiği kaydedildi.

Açlık tehlikesinin en çok Androy, Anosy ve Atsimo Andrefana bölgelerinde yaşandığı ifade edilen raporda, bu bölgelerdeki 135 bin çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşadığı vurgulandı.

Madagaskar'ın güneyi, son birkaç yıldır, yeterli yağış almadığı için kuraklıkla mücadele ediyor.

Bölge halkı, kuraklık nedeniyle ana geçim kaynağı olan tarım faaliyetlerini gerçekleştiremiyor.