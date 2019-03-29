Son Dakika Haberleri: Madagaskar'da 5 Yeni Kurbağa Türü Keşfedildi

Madagaskar'da 5 Yeni Kurbağa Türü Keşfedildi

50 dakika önce

Afrika'nın doğu kıyısında bir ada olan Madagaskar'da beş kurbağa türü keşfedildi.

Madagaskar'da 5 Yeni Kurbağa Türü Keşfedildi, System.String[]
Afrika'nın doğu kıyısında bir ada olan Madagaskar'da beş kurbağa türü keşfedildi.

"Science Daily" internet sitesinde yer alan habere göre, Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesinden araştırmacılar Madagaskar'da beş yeni kurbağa türü buldu.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Mark D. Scher, söz konusu türlerin en büyüğünün baş parmağın tırnağı, en küçüğünün de bir pirinç tanesine yakın büyüklükte olduğunu belirtti.

Scher, keşfedilen kurbağa türü sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, yeni türlerin genellikle çok küçük boyutlarda olduğunu belirtti.

Madagaskar 350 kurbağa türüne ev sahipliği yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Münih, Afrika, Madagaskar, Güncel
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