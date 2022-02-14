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Madagaskar'da Adalet Bakanı Herilaza istifa etti - Son Dakika

Madagaskar'da Adalet Bakanı Herilaza istifa etti

14.02.2022 02:47
Madagaskar'da Adalet Bakanı Herilaza istifa etti

Madagaskar Adalet Bakanı Imbiki Herilaza ortaya çıkan yolsuzluk skandalı sonrasında görevinden ayrıldı.

Madagaskar Adalet Bakanı Imbiki Herilaza ortaya çıkan yolsuzluk skandalı sonrasında görevinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Herilaza'nın istifasını sunduğu ve bu göreve geçici olarak Çalışma Bakanı Gisele Ranampy'nin vekalet edeceği kaydedildi.

Geçen hafta sosyal medyada Herilaza ile kimliği belirsiz bir kişinin telefon konuşmasına ait kayıtlar paylaşılmış, konuşmada bir tutuklama emrinin iptali karşılığında Herilaza'ya para teklif edildiği anlaşılmıştı.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olay sonrasında Herilaza'nın 10 Şubat'taki bakanlar kuruluna katılmaması dikkati çekmişti.

Eski Adalet Bakanı Imbiki Anaclet'in oğlu olan Herilaza, bu göreve 15 Ağustos 2021'de getirilmişti.

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Adalet Bakanı, Madagaskar, Yolsuzluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madagaskar'da Adalet Bakanı Herilaza istifa etti - Son Dakika


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