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Madagaskar'da aşırı yağış sonrası sel: En az 26 kişi hayatını kaybetti
23 dakika önce
Afrika'nın güneydoğu kıyısındaki ada ülkesi Madagaskar'da sağanak yağmurlar sonucu oluşan sel baskınlarında 26 kişi hayatını kaybetti. Eski Fransız kolonisinde 15 kişinin kaybolduğu, yüzlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.
Afrika'nın güneydoğu kıyısındaki ada ülkesi Madagaskar'da sağanak yağmurlar sonucu oluşan sel baskınlarında 26 kişi hayatını kaybetti. Eski Fransız kolonisinde 15 kişinin kaybolduğu, yüzlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.
Yolların kapanmasından dolayı afet bölgelerine yardım götürülmesinde güçlüklerle karşılaşılıyor. Temel gıda maddelerinin hızla tükendiği adada sivil toplum kuruluşları kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:59
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