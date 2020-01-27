Madagaskar'da aşırı yağış sonrası sel: En az 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Madagaskar'da aşırı yağış sonrası sel: En az 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Madagaskar'da aşırı yağış sonrası sel: En az 26 kişi hayatını kaybetti

16 dakika önce

Afrika'nın güneydoğu kıyısındaki ada ülkesi Madagaskar'da sağanak yağmurlar sonucu oluşan sel baskınlarında 26 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'nın güneydoğu kıyısındaki ada ülkesi Madagaskar'da sağanak yağmurlar sonucu oluşan sel baskınlarında 26 kişi hayatını kaybetti. Eski Fransız kolonisinde 15 kişinin kaybolduğu, yüzlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.View on euronews

Madagaskar'da aşırı yağış sonrası sel: En az 26 kişi hayatını kaybetti

Madagaskar, Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:06 
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