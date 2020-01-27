Madagaskar'da aşırı yağış sonrası sel: En az 26 kişi hayatını kaybetti

Afrika'nın güneydoğu kıyısındaki ada ülkesi Madagaskar'da sağanak yağmurlar sonucu oluşan sel baskınlarında 26 kişi hayatını kaybetti. Eski Fransız kolonisinde 15 kişinin kaybolduğu, yüzlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.View on euronews