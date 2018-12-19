Son Dakika Haberleri: Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. Turu

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. Turu

1 saat önce

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılıyor.

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. Turu, System.String[]
Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılıyor.

Oy kullanma işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı seçimde, 7 Kasım'da düzenlenen ilk turda en fazla oyu alan geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile eski Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana yarışıyor.

Seçimde en yüksek oyu alan aday kazanacak.

Yaklaşık 9 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkeye, seçimin gözlenmesi için Avrupa Birliği, Uluslararası Frankofon Örgütü ve Afrika Birliği gözlemci gönderdi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonundan (CENI) bir heyet, sabah saatlerinde başkent Antananarivo'da bir oy kullanma merkezini denetledi.

CENI Direktörü Hery Rakotomanana başkanlığındaki heyet, merkezden boş oy pusulaları çalındığını ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Rakotomanana, seçime hile karıştırmak isteyenleri uyardıklarını belirtti.

Güvenlik güçleri, oyların sayımı sırasında adayların destekçileri arasında çatışma ve karışıklık çıkmaması için güvenlik önlemlerini artırdığını duyurdu.

Seçimin 7 Kasım'daki ilk turunda, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina oyların yüzde 39,19'unu, eski Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana da oyların yüzde 35,29'unu almıştı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle seçim 2. tura kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:04 Kaynak: AA

Afrika, Madagaskar, Cumhurbaşkanı, Güncel
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