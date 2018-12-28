Son Dakika Haberleri: Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Seçiminin Galibi Rajoelina

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Seçiminin Galibi Rajoelina

1 saat önce

Madagaskar'da 19 Aralık'ta ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibinin eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina olduğu bildirildi.

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Seçiminin Galibi Rajoelina, System.String[]
Madagaskar'da 19 Aralık'ta ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibinin eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina olduğu bildirildi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) tarafından yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin 19 Aralık'ta düzenlenen ikinci turunda katılım oranı yüzde 48 olarak gerçekleşti.

İkinci turda 2009-2013 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan Rajoelina, oyların yüzde 55,66'sını alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

2002-2009 döneminde cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Marc Ravalomanana'nın oy oranı ise yüzde 44,34'te kaldı.

Rakibini seçime hile karıştırmakla suçlayan Ravalomanana, sonuçlara Anayasa Mahkemesinde itiraz edeceğini kaydetti. Ravalomanana'nın iki gün içinde itiraz başvurusunu yapması gerekiyor.

Kesin sonuçlar, 9 gün içinde Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanarak resmileşecek.

Seçimin 7 Kasım'daki ilk turunda, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Rajoelina oyların yüzde 39,19'unu, eski Cumhurbaşkanı Ravalomanana da oyların yüzde 35,29'unu almıştı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:32 Kaynak: AA

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