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Madagaskar'da heyelan felaketi: 6 ölü - Son Dakika

Madagaskar'da heyelan felaketi: 6 ölü

25.01.2022 13:53
Madagaskar'da heyelan felaketi: 6 ölü

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da meydana gelen heyelanda otoparktaki araçların yerleşim yerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınabmıyor.

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da meydana gelen heyelanda otoparktaki araçların yerleşim yerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınabmıyor.

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'nun Ankadifotsy bölgesinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle otoparkta bulunan araçların yerleşim bölgesine düşmesi sonucu çoğu ev yıkılırken 6 kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel İtfaiye Sözcüsü Kaptan Ralimbison, enkaz altında kaldığı düşünülen bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. - ANTANANARIVO

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Antananarivo, Madagaskar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madagaskar'da heyelan felaketi: 6 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madagaskar'da heyelan felaketi: 6 ölü - Son Dakika
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