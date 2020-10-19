Madagaskar'da Kovid-19 için ilan edilen OHAL kaldırıldı - Son Dakika

Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kaldırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülke genelinde yüzde 96 iyileşme sağlandığını açıkladı.

Rajoelina, Kovid-19 hastalarının iyileşmesindeki başarının 7 milyon dozdan fazla dağıtılan "Covid Organics" ilacının sağladığını öne sürdü.

Ülke genelinde acil durum kaldırılmasına rağmen diğer ülkelerdeki Kovid-19 artışları nedeniyle sınırların 29 Ekim'e kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi (pelin otu) ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Rajoelina, bu karışımı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Hükümet, temmuzda da bu ilaçtan vazgeçerek tedavi merkezleri açmaya başlamıştı.

Rajoelina, 8 Ekim'de sokağa çıkma yasağını kaldırdığını ilan etmişti.

26 milyon nüfuslu ülkede 16 binden fazla kişi virüse yakalandı ve 238 kişi ise hayatını kaybetti.