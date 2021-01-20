Madagaskar'da kuraklıkla mücadele için 75 milyon ağaç dikilecek - Son Dakika

Madagaskar'da 2021 yılında kuraklıkla mücadele amacıyla 75 milyon ağaç dikileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkenin güneyinde yer alan Taolagnaro kentinde 2021 için planlanan ağaçlandırma kampanyasını başlattı.

Rajoelina, her ağaç dikenin iyi bir yurttaş olduğunun altını çizerek, ormanları yakanların da atalarının topraklarını yaktığını söyledi.

Geçen yıl 60 milyon ağacın dikildiği kampanya kapsamında bu yıl 75 milyon ağaç dikilmesi planlanıyor.

Çölleşmeyle mücadele, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın 2019'da yürüttüğü seçim kampanyasında önemli bir yer tutuyordu.

Bu yıl da geçen yıl gibi, ağaçlandırma kampanyası Rajoelina'nın 2019'da yemin ederek göreve geldiği 19 Ocak tarihinde başlatıldı.

Kampanyanın başladığı ülkenin güneyi ise bir süredir kuraklıkla ve kıtlıkla mücadele ediyor. Geçen yıl Madagaskar'ın büyük bir kısmı, tahrip edilen ormanlar nedeniyle çok ciddi susuzluk ve kuraklık sorunu yaşamıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) de ülkenin güneyindeki durumun giderek ciddileştiği uyarısı yaparak, 75 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güneyde her 3 kişiden 1'inin ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Laerke, güneydeki kıtlık ve kuraklıkla mücadele için 75 milyon dolarlık yardım gerektiğini ifade etti.

Dünya Gıda Programı da 13 Ocak'ta, Madagaskar'ın güneyinde 1,5 milyon kişinin acilen gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.