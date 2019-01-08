Son Dakika Haberleri: Madagaskar'da Rajoelina'nın Cumhurbaşkanlığı Kesinleşti

Madagaskar'da Rajoelina'nın Cumhurbaşkanlığı Kesinleşti

1 saat önce

Madagaskar'da Yüksek Anayasa Mahkemesi (HCC) eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın ikinci turda oyların yüzde 55,66'sını aldığını onaylayarak, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olduğunu ilan etti.

Madagaskar'da Rajoelina'nın Cumhurbaşkanlığı Kesinleşti, System.String[]
Madagaskar'da Yüksek Anayasa Mahkemesi (HCC) eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın ikinci turda oyların yüzde 55,66'sını aldığını onaylayarak, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olduğunu ilan etti.

Yerel basındaki haberlere göre, HCC Başkanı Jean Eric Rakotoarisoa, düzenlediği basın toplantısında, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun (CENI) 10 gün önce açıkladığı seçim sonuçlarını teyit etti.

Rakotoarisoa, sonuçlara yapılan itirazların değerlendirildiğini ancak seçimlerde bir düzensizlik bulunamadığını belirtti.

Buna göre, ikinci turda oyların yüzde 55,66'sını alan Rajoelina Madagaskar, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Eski Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana ise ikinci turda oyların yüzde 44,34'ünü almıştı. Seçime hile karıştırıldığını savunan Ravalomanana, sonuçlara itiraz etmişti.

Ülkenin siyasi krizde olduğu 2009-2013 yılları arasında geçiş dönemi cumhurbaşkanlığı yapan 44 yaşındaki Rajoelina, Afrika'nın en genç cumhurbaşkanı olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:48 Kaynak: AA

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