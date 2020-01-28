Madagaskar'da sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Madagaskar'da sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'ın kuzeybatısında etkili yağışların yol açtığı sellerde 32 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:02 Kaynak: AA
Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'ın kuzeybatısında etkili yağışların yol açtığı sellerde 32 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Marovoay şehrinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 10 kişi kayboldu, yaklaşık 16 bin kişi yerinden oldu.
Selde 32 kişi de hayatını kaybetti.
Madagaskar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, selzedelere insani yardım göndermeye başlandığı bildirildi.
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