Madagaskar'da Şiddetli Yağışlar 14 Can Aldı

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da, şiddetli yağış sonucu yıkılan 4 evin altında kalan 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da, şiddetli yağış sonucu yıkılan 4 evin altında kalan 14 kişinin öldüğü bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar, başkentin farklı semtlerindeki 4 evin yıkılmasına yol açtı. Enkaz altında kalan 14 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.



İtfaiye ekipleri, enkaz altında kalan kişileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, evlerin yıkıldığı semtlerde yaşayan 62 kişi güvenli bölgelere nakledildi.



Ada ülkesi Madagaskar, yılın bu dönemlerinde tropikal fırtına ve yağışlar nedeniyle ciddi zarara uğruyor.



Geçen yıl aynı dönemde etkili olan Ava fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 29 kişi ölmüş, 22 kişi kaybolmuştu. Saatteki hızı 190 kilometreye ulaşan fırtınadan 83 bin 23 kişi etkilenmiş, 17 bin 170 kişi tahliye edilmişti.

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