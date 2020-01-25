Madagaskar'da şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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Madagaskar'da şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

6 saat önce

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'ın kuzeyinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktığı bildirildi.

Madagaskar'da şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi, System.String[]

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'ın kuzeyinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetim Dairesi (BNGRC) tarafından açıklanan son verilere göre, alçak basınç alanının yol açtığı şiddetli yağışlardan 92 bin 583 kişi etkilendi.

Yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 26 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi kayboldu.

En az 10 bin evin sular altında kaldığı felakette, 146 konut tamamen yıkılırken 7 ev de kısmen zarar gördü.

BNGRC dünkü raporunda 21 kişinin öldüğünü bildirmiş, pirinç tarlalarını su basması nedeniyle bölgede ciddi gıda sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Madagaskar hükümeti seller nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

Madagaskar, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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