Madagaskar'da yabancılardan oluşan pedofili çetesi tespit edildi - Son Dakika

Madagaskar'da yabancılardan oluşan pedofili çetesi tespit edildi

22.12.2020 22:47
Madagaskar'da yabancılardan oluşan pedofili çetesi tespit edildi, System.String[]

Madagaskar'da yabancılardan oluşan bir pedofili çetesinin tespit edildiği, 4 kişinin gözaltına alındığı 16 kişinin ise kaçtığı bildirildi.

Madagaskar'da yabancılardan oluşan bir pedofili çetesinin tespit edildiği, 4 kişinin gözaltına alındığı 16 kişinin ise kaçtığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, ülkenin güneyindeki Tulear'da 11 kız çocuğunun taciz kurbanı olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, 20 kişilik bir pedofili çetesinin tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu çete mensubu olduğu tahmin edilen 4 kişinin gözaltına alındığı, 16 kişinin ise kaçtığı vurgulandı.

Pedofili çetesinin, Madagaskar'a yerleşmiş, çoğu 60'lı yaşlarda emekli Fransızlardan oluştuğu ileri sürüldü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madagaskar'da yabancılardan oluşan pedofili çetesi tespit edildi - Son Dakika


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