Madagaskar'da yeniden Kovid-19 karantinası - Son Dakika

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle iki buçuk ay sonra yeniden karantina uygulamasına gidileceği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulamasının 6-20 Temmuz tarihleri arasında tekrar başlayacağı, bu süre boyunca bölgenin tüm giriş çıkışlara kapatılacağı belirtildi.

Sadece eczanelerin tüm gün, fırın, market gibi dükkanların sabah 6'dan öğlen 12'ye kadar açık olabileceği, diğer tüm dükkanların kapalı tutulacağı kaydedilen açıklamada, hastanelere hasta ve malzeme nakli yapan araçlar dışında özel araçların trafiğe çıkmasının yasak olacağı aktarıldı.

Maske zorunluluğunun ve toplantı yasağının devam ettiği ifade edilen açıklamada, 22 Nisan'da eğitimin başladığı okulların da yeniden kapatılacağı duyuruldu.

Diğer yandan, hükümet, hava sınırlarının 31 Temmuz'a kadar açılmayacağını bildirdi.

Kovid-19'a karşı geliştirdiği Covid Organics adlı bitkisel karışımla gündeme gelen Madagaskar'da son 2 haftada vaka sayıları neredeyse 2'ye katlandı.

Ülkede salgının başından bu yana 2 bin 941 vaka tespit edildi.

Virüse yakalanan 1108 kişi iyileşirken, 32 kişi hayatını kaybetti.