Üye Girişi
Son dakika haber: Madagaskar'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: Madagaskar'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

08.02.2022 10:56

Son dakika gelişmesine göre Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Madagaskar'ı vuran Batsirai Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Madagaskar'da Batsirai Kasırgasında can kaybı sayısı artıyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle 60 binden fazla kişinin yerinden edildiği ülkede yetkililer, can kaybının 21'e yükseldiğini bildirdi. Kasırgadan en çok etkilenen kasabalardan biri olan Mananjary'de birçok ev yıkıldı, ağaçlar yerinden söküldü. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin 12 yol ve 14 köprünün kapalı olması nedeniyle kasırgadan etkilenen bölgelere ulaşmak için mücadele ettiğini ve yükselen nehir seviyelerinin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Ülkede evleri yıkılan ve hasar gören kişilerin yaklaşık 62 bini barınaklarda, 8 bini ya dışarıda ya da yakınlarının evine sığındı. Bölgede yaşayanlar, tahliye merkezi olarak belirlenmiş okula sığındıklarını ancak okulun çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle uçtuğunu ve dışarıda kaldıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in Madagaskar'daki Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Pasqualina Di Sirio, "Kasırganın etkisi şiddetli ve sert oldu ve hala kayıpları sayıyoruz" açıklamasını yaptı. Pasqualina Di Sirio, pirinç hasadına yakın bir zamanda böyle bir durumla karşılaşılmasının durumu daha da kötüleştirdiğini ve bunun 6 ay boyunca hissedileceğini söyledi.

Öte yandan, Ocak ayında Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi de vuran Ana tropikal fırtınasında Madagaskar'da 58 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Son dakika haber: Madagaskar'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi
Son dakika haber: Madagaskar'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi
Son dakika haber: Madagaskar'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Madagaskar, Cumartesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Madagaskar'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:07 Meme kanseriyle savaşan Fulden Uras, ameliyat oldu
11:06 Belediyede en düşük maaş 5 bin 55 TL olunca personel başkanı davul zurnayla karşıladı
11:05 Hırsız soyduğu işyerinin sahibine "hakkını helal et abilerin gülü" diye not bıraktı
11:04 Kızıyla oynayan baba kafasını havaya kaldırınca bilinmeyen cisimle karşılaştı! Gördüklerine inanamadı
11:01 8 gündür haber alınamayan Barış internette doğada nasıl yaşandığını araştırmış!
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
10:52 Profesyonel yılan avcısını 251. kez kobra ısırdı! Ölümden son anda kurtuldu
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:20:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Madagaskar'daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement