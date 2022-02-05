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Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altındaBatsirai Kasırgası nedeniyle La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu - Son Dakika

Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altındaBatsirai Kasırgası nedeniyle La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu

05.02.2022 22:39

- Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altında Batsirai Kasırgası nedeniyle La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu Madagaskar'ı Ana tropikal fırtınasının ardından Batsirai Kasırgası vurdu.

- Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altında

Batsirai Kasırgası nedeniyle La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu

ANTANANARIVO - Madagaskar'ı Ana tropikal fırtınasının ardından Batsirai Kasırgası vurdu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Batsirai'nin en az 4,4 milyon insan için risk oluşturduğunu belirtti.

Madagaskar'da Ana tropikal fırtınasının ardından iki haftadan kısa bir süre içinde bu kez de Batsirai Kasırgası vurdu. Ülkenin doğu kıyısında bulunan ve başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusundaki Mananjary'de karaya çıkan kasırganın, saatte 250 kilometre hıza varan rüzgarlara ve 15 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması bekleniyor. Binlerce kişi kasırga nedeniyle tahliye edildi.

Uzmanlar, Batsirai Kasırgası'nın Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi de vuran ve Madagaskar'da 58 kişinin ölümüne neden olan Ana tropikal fırtınasından daha güçlü olmasından korkuyor.

Çevre Bakanı Vahinala Raharinirina basına verdiği demeçte, adayı vuran Batsirai'nin yaklaşık 600 bin kişiyi etkilemesinin beklendiğini ve ülkeyi vuran en kötü kasırga olabileceğini ifade etti.

Ana tropik fırtınasının yaralarının henüz sarılamadığı ülkede Batsirai'nin de büyük yıkıma neden olmasından endişe edilirken, sel ve toprak kaymaları sonucu tahminen 150 bin kişinin evsiz kalmasından korkuluyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), yardım kuruluşlarıyla birlikte hazırlıklarını artırdığını, kurtarma uçaklarını beklemeye aldığını ve insani yardım malzemelerini stokladığını bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Batsirai'nin en az 4,4 milyon insan için risk oluşturduğunu belirtti.

La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu

Fransa'nın Hint Okyanusu'nda yer alan denizaşırı toprağı La Reunion'ın güney kıyısında Tresta Star adlı petrol tankeri dün Batsirai nedeniyle karaya oturdu. Yetkililer, gemiden bulunan Hindistan ve Bangladeş uyruklu 11 mürettebatın zorlu hava koşullarına rağmen kurtarıldığını belirterek, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Tankerin boş olduğunu aktaran yetkililer, Batsirai nedeniyle La Reunion'da 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altındaBatsirai Kasırgası nedeniyle La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu
Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altındaBatsirai Kasırgası nedeniyle La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu
Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altındaBatsirai Kasırgası nedeniyle La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu

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Antananarivo, Madagaskar, Kızılay, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altındaBatsirai Kasırgası nedeniyle La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altındaBatsirai Kasırgası nedeniyle La Reunion'da petrol tankeri karaya oturdu - Son Dakika
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