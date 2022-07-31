Madagaskar'da suç örgütü Dahalo'dan kan donduran saldırı: 32 sivili ateşe verdikleri evlerde diri diri yaktılar - Son Dakika
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Madagaskar'da suç örgütü Dahalo'dan kan donduran saldırı: 32 sivili ateşe verdikleri evlerde diri diri yaktılar

31.07.2022 11:13

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da, suç örgütü Dahalo, kan donduran bir katliam gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerine bilgi verdiği gerekçesiyle sivil halkın barındığı evleri ateşe veren çete üyeleri, 32 kişinin canlı canlı yanarak ölümüne sebep oldular. İnsanlık dışı saldırıyla ilgili konuşan Madagaskar Savunma Bakanı General Rakotonirina, "İnsanlar gerçek bir trajedi yaşadı. Bu, kadınları ve çocukları canlı canlı yakan acımasız Dahalo tarafından işlenen bir suçtur" dedi.

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'nun yaklaşık 75 kilometre kuzeyinde yer alan Ankazobe bölgesinde "Dahola" olarak bilinen haydutlar çok sayıda evi ateşe verdi.

"KADINLARI VE ÇOCUKLARI CANLI CANLI YAKTILAR"

Madagaskar Savunma Bakanı General Richard Rakotonirina tarafından olay yerinde yapılan açıklamada, "İnsanlar gerçek bir trajedi yaşadı. Çok sayıda kayıp var. 32 kişi hayatını kaybetti. Bu, kadınları ve çocukları canlı canlı yakan acımasız Dahalo tarafından işlenen bir suçtur" ifadeleri kullanıldı.

"BU SUÇU İŞLEYENLERİ YAKALAYACAĞIZ"

Güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini belirten Rakotonirina, "Bu suçu işleyenleri ve bağlantılı olanları yakalayacağız" dedi. Rakotonirina, saldırıda yaralanan ve tedavilerine hastanede devam edilen yaralıları da ziyaret etti.

İNTİKAM İDDİASI

Rakotonirina ayrıca, saldırının, daha önceki operasyonlar esnasında güvenlik güçlerine bilgi sağlayan halktan intikam almak için gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Dahalo, Madagaskar'ın bazı bölgelerinde hırsızlık dahil çok sayıda suç işleyen organize çeteler olarak biliniyor.

YORUMLAR
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Madagaskar'da haydutlar evleri ateşe verdi: 32 ölü Madagaskar'da haydutlar evleri ateşe verdi: 32 ölü
Kaynak: İHA

Antananarivo, Madagaskar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Madagaskar'da suç örgütü Dahalo'dan kan donduran saldırı: 32 sivili ateşe verdikleri evlerde diri diri yaktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Madagaskar'da suç örgütü Dahalo'dan kan donduran saldırı: 32 sivili ateşe verdikleri evlerde diri diri yaktılar - Son Dakika
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