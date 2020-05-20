Madagaskar, Karayipler'e Kovid-19 bitkisel ilacını gönderiyor - Son Dakika

Madagaskar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini duyurduğu "Covid Organics" isimli bitkisel ilacı, Afrika ülkelerinden sonra talep üzerine Karayipler'deki Haiti'ye de gönderiyor.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter'dan, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ile Kovid-19 krizine ilişkin online ortamda bilgi alışverişinde bulunduğunu belirterek, görüşmeye ilişkin kısa video yayımladı.

İki ülkenin bilimsel komitelerinin birbirleriyle temas sağladığını kaydeden Rajoelina, "Covid Organics bitkisel ilacını Haiti'ye de gönderiyoruz. Afrika-Karayip ilişkileri güneyden güneye yaklaşımımızın merkezindedir." ifadelerini kullandı.

Haitili lider Moise de aynı platformda paylaştığı mesajda, Rajoelina ile verimli görüşme gerçekleştirdiğini ve kendisinden ilacın iyileştirici ve önleyici sonuçlarına ilişkin etkileyici bir brifing aldığını kaydetti.

Moise, yakın zamanda bitkisel ilacın Haiti'ye ulaşacağı bilgisini verdi.

Böylece, bitkisel ilaca ilk defa Afrika dışındaki kıtadan talep gelmiş oldu.

Diğer yandan, bitkisel ilacın hastalara uygulandığı Madagaskar'da şu ana kadar 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 131 kişi iyileşti, 238 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Madagaskar, daha önce da Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'e "Covid Organics" ilacını göndermişti.

Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina da DSÖ'yü, ilaca Afrika kaynaklı olduğu için şüpheci yaklaştığı, Avrupa'da geliştirilmiş olsaydı bu kadar şüpheci yaklaşmayacağı yönünde eleştirmişti.