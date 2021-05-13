Madagaskarlı Müslümanlar, Filistin için dua etti - Son Dakika

Madagaskarlı Müslümanlar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Filistin'e destek verdi.
Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kutlayan Müslümanlar, sosyal mesafeyi gözeterek camilerde bayram namazını kıldı.
Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da Müslümanlar, namazın ardından Filistin için dua etti.
Bayram namazı ve duanın ardından bayramlaşma merasimi düzenlendi.
Kaynak: AA
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