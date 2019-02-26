Son Dakika Haberleri: Madak: "Bozcaada'ya Müjdelerimiz Var"

Madak: "Bozcaada'ya Müjdelerimiz Var"

1 saat önce

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaret ederek, Bozcaada' ya yapacağı projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Madak:
AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaret ederek, Bozcaada' ya yapacağı projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak 31 Mart yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Madak, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdi. Madak, ziyaretlerde Bozcaada'ya yapacağı projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu. Önümüzde ki günlerde adaya müjdeleri olduğunu ifade eden Madak, " Bozcaada için yapacağımız projeler hakkında Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat'ı ziyaret ettik. Bozcaada için ne gerekli ise yapmak için durmadan çalışıyoruz. Bozcaada'nın neye ihtiyacı varsa inşallah hepsini yapacağız. Önümüzdeki günlerde adamıza müjdelerimiz var" dedi.

Ziyaretlerde AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak'a, AK Parti Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan, Belediye Meclis Üyesi Adayları Behiç Varlı ve Özgün Yavaş'ta eşlik etti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:40 Kaynak: İHA

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