Son Dakika Haberleri: Madak, Esnafın Derdine Deva Olacak

Madak, Esnafın Derdine Deva Olacak

1 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı Av. Erdoğan Madak seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Madak, Esnafın Derdine Deva Olacak, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı Av. Erdoğan Madak seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Esnafların sorunlarını dinleyen Madak, çözümü konusunda ise çalışmalarına başladı.

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı Av. Erdoğan Madak seçim çalışmalarına devam ediyor. Madak ilçede sanayi esnafı bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Esnafın sorunlarını tek tek dinleyen Madak, çözümleri konusunda da çalışmalara başladı. Madak, "Yağmur çamur demeden kim nerde ise gidip gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Sanayi esnafımızın dertlerini dinleyip ihtiyaçlarını belirledik. Gönül Belediyeciliği ile sorunları çözmeye geliyoruz. Memleket işi, gönül işi" dedi.

Öte yandan vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyen AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı Av. Erdoğan Madak, "Evlerinin kapılarını çaldık buyur ettiler. Çaylar kahveler ikram ettiler gönül dostları. Ama en önemlisi de keyifli sohbetleri ve güler yüzleri. Çok teşekkürler güzel insanlar" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

Çanakkale, Bozcaada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal'ın, 10 Gün Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Söylediği Sözler Gündem Oldu

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 9 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı Kartal'daki Çöken Binaya Cam Takmak İçin Gelen İşçi de Enkaz Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:49:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madak, Esnafın Derdine Deva Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]