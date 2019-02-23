Son Dakika Haberleri: Madak Muhtar Adaylarıyla Buluştu

Madak Muhtar Adaylarıyla Buluştu

1 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, muhtar adaylarıyla bir araya geldi.

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, muhtar adaylarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, adadaki mahallelerin muhtar adaylarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmada projeleri açıklayarak, bilgilendirmede bulunan Madak, "Bu kez de adamızda mahallelerimizin yönetimine talip olan muhtar adayı arkadaşlarımızla buluştuk. Yeni dönemde adamızı ve vatandaşların beklentilerini değerlendirdik" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:37 Kaynak: İHA

Erdoğan Madak, belediye başkan adayı, AK Parti, Bozcaada, Güncel
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