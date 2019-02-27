Madak'tan Bozcaadalılara Müjde

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir dizi ziyaret ve çalışmalarda bulunan AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada'da konut probleminin çözümü için gereken adımın atıldığını söyledi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir dizi ziyaret ve çalışmalarda bulunan AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada'da konut probleminin çözümü için gereken adımın atıldığını söyledi.



AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Madak, saha çalışmasında bulunarak, incelemeler yaptı. Daha sonra Madak, Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.



Bozcaada için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada'da konut probleminin çözümü için gereken adım atıldı. İnşallah Bozcaada mimarisine uygun, doğal yapıya gereken hassasiyet gösterilerek, ihtiyaç sahipleri için gereken konut yapımı için alan belirleme çalışmalarına başlanıldı. İnşallah gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra onlarca yıllık sorun çözülmüş olacak" dedi. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni Parti Mayıs Ayında Kamuoyuna Duyurulacak, Eylül Ayında Kurulacak

AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti

AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum