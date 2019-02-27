Son Dakika Haberleri: Madak'tan Bozcaadalılara Müjde

Madak'tan Bozcaadalılara Müjde

40 dakika önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir dizi ziyaret ve çalışmalarda bulunan AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada'da konut probleminin çözümü için gereken adımın atıldığını söyledi.

Madak'tan Bozcaadalılara Müjde, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir dizi ziyaret ve çalışmalarda bulunan AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada'da konut probleminin çözümü için gereken adımın atıldığını söyledi.

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Madak, saha çalışmasında bulunarak, incelemeler yaptı. Daha sonra Madak, Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Bozcaada için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada'da konut probleminin çözümü için gereken adım atıldı. İnşallah Bozcaada mimarisine uygun, doğal yapıya gereken hassasiyet gösterilerek, ihtiyaç sahipleri için gereken konut yapımı için alan belirleme çalışmalarına başlanıldı. İnşallah gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra onlarca yıllık sorun çözülmüş olacak" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:57 Kaynak: İHA

Erdoğan Madak, belediye başkan adayı, AK Parti, Bozcaada, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Parti Mayıs Ayında Kamuoyuna Duyurulacak, Eylül Ayında Kurulacak AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:37:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madak'tan Bozcaadalılara Müjde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]