Son Dakika Haberleri: "Madalya almak benim için umut verici"
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"Madalya almak benim için umut verici"

1 saat önce

Belarus'ta düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan, aldığı madalyanın gelecek adına kendisine umut verdiğini söyledi.

Belarus'ta düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan, aldığı madalyanın gelecek adına kendisine umut verdiğini söyledi.
Başkent Minsk'te gerçekleştirilen şampiyonada bronz madalya elde eden Evin, yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonda mücadele ettiklerini anlatarak, "2020 Olimpiyat Oyunları öncesi büyük bir turnuvaydı. Burada madalya almak benim için umut verici. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Orada takım olarak 6 sıklette de olimpiyat kotası almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Evin Demirhan, başarısı için kendisine destek verenlere de teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:27 Kaynak: AA
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