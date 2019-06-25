Son Dakika Haberleri: Madalya avcıları başarıya doymuyor
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Madalya avcıları başarıya doymuyor

1 saat önce

Şamiloğlu Spor Kulübü'nün 12 sporcusu Tekirdağ'da gerçekleşen Trakya Ligi iller Arası Karate Turnuvası 2. etabından madalyalarla döndü.

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Şamiloğlu Spor Kulübü'nün 12 sporcusu Tekirdağ'da gerçekleşen Trakya Ligi iller Arası Karate Turnuvası 2. etabından madalyalarla döndü.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Trakya Ligi İller Arası Karate Turnuvası 2. etabı Tekirdağ'da tamamlandı. Birçok turnuvadan kupa ve madalyalarla dönen Şamiloğlu Spor Kulübü yeni başarılara imza attı. Tekirdağ Atatürk Spor Salonu'nda 22 Haziran 2019 Cumartesi oynanan karşılaşmalarda Şamiloğlu Spor Kulübü'nün 12 sporcusu derece elde etti.

Şamiloğlu Spor Kulübü sporcularından Kerime Çavuş alanında birinci olurken; Yaren Güler, Elif Nisa Ağca, Aybüke Yılmaz, Rüya Naz Kalmaz ikinci oldu. Sporculardan Beyza Üstüntaş, Suende Lal Delice, Nisa Bozdoğan, Aylis Şamiloğlu, Berat Yusuf Zeybek, Berat Ömer Zeybek ve Umut Karaçor ise üçüncülük elde ettiler. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Türkiye, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Spor
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